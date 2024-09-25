Ayetullah Hamanei Kutsal Savunma Dönemi komutanları ve emekli askerler ile görüştü

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Kutsal Savunma Haftası münasebetiyle Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyniyesi'nde Kutsal Savunma Dönemi komutanları ve emekli askerler ile bir araya geldi.
Ayrıntıları gelecek...
İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Kutsal Savunma Dönemi komutanları ve emekli askerler ile bir araya geldi.
İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Kutsal Savunma Haftası münasebetiyle Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyniyesi'nde Kutsal Savunma Dönemi komutanları ve emekli askerler ile bir araya geldi.
Ayrıntıları gelecek...
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