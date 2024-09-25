  1. İran
25 Eyl 2024 10:03

Ayetullah Hamanei Kutsal Savunma Dönemi komutanları ve emekli askerler ile görüştü

Ayetullah Hamanei Kutsal Savunma Dönemi komutanları ve emekli askerler ile görüştü

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Kutsal Savunma Dönemi komutanları ve emekli askerler ile bir araya geldi.

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Kutsal Savunma Haftası münasebetiyle Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyniyesi'nde Kutsal Savunma Dönemi komutanları ve emekli askerler ile bir araya geldi.

Ayrıntıları gelecek...

News ID 1920416

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