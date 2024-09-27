İsrail saldırılarında son 24 saatte Lübnan'da 94 kişi şehit oldu

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejimin devam eden hava saldırılarında son 24 saatteki can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

Ülkenin güneyindeki Nebatiye ilinde 26 kişinin şehit olduğu, 42 kişinin yaralandığı; Güney ilinde ise 14 kişinin şehit olduğu, 38 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Lübnan'ın doğusunda yer alan Bekaa bölgesinde düzenlenen hava saldırılarında ise 23 kişinin şehit olduğu, 30 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Siyonist rejimin Baalbek el-Hirmil bölgesindeki saldırılarında da 25 kişinin şehit olduğu, 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

İşgalçi rejim ordusunun Cebeli Lübnan bölgesini de havadan hedef aldığı, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejimin başkent Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin şehit olduğunu, 15 kişinin yaralandığını açıklamıştı.