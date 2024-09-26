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26 Eyl 2024 11:30

Hizbullah ile İsrail arasında "geçici ateşkes" iddiası

Hizbullah ile İsrail arasında "geçici ateşkes" iddiası

Siyonist medya, ABD'li yetkililere atıfta bulunarak, Lübnan Hizbullahı ile Siyonist rejim arasında birkaç saat içinde geçici ateşkes ilan edileceğini iddia etti.

El Cezire’ye göre, "İsrail Hayom" ve "Yediot Aharonot" gazetesi ABD'li yetkililere dayandırdığı bir haberde, Lübnan Hizbullah'ı ile Siyonist rejim arasında geçici bir ateşkes anlaşmasının birkaç saat içinde açıklanacağını iddia etti.

ABD'li yetkililere göre, geçici ateşkes 21 gün sürecek ve bu süre zarfında tarafların Lübnan ve işgal altındaki Filistin'deki sınır bölgelerinde yaşayanların evlerine dönüşü konusunda nihai bir anlaşmaya varmak için müzakerelere devam etmesi gerekiyor.

Siyonist medya ayrıca bu 21 günlük süre içerisinde Gazze'deki direnişle esir takası anlaşmasına varılması için müzakereler yapılacağını iddia etti.

 
 

News ID 1920444

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