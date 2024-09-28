Irak Başbakanı Şiya es-Sudani: İsrail tüm kırmızı çizgileri aştı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın şehadetine tepki gösterdi.

Irak Başbakanı şunları söyledi:

Siyonist rejimin tüm kırmızı çizgileri aştığını gösteren yeni bir suçla Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ı hak yolunda şehit etti ve böylelikle kendini işgalcilere karşı savaşmaya yemin eden şehitlerin yoluna adadı.

Dahiye’ye yapılan pervasız saldırı bu rejimin savaşı tüm bölgeye yaymak istediği gösteriyor.

Siyonist rejimin Filistinlilere karşı son yıllarda hain bir şekilde gerçekleştirdiği saldırıların önlenmesi ve Filistinlilere yönelik etnik katliamların durdurulması konusunda uluslararası kuruluşların ve Güvenlik Konseyi'nin önemli daimi üye ülkelerinin ve bölgede nüfuz sahibi tüm ülkelerin sorumluluğunda olduğun bir kez daha vurguluyoruz. Zira Ekim ayından bu yana Gazze halkına yönelik saldırıların son dönemde Lübnan halkını da kapsayacak şekilde genişlediğine tanık oldu.