Ayetullah Hamanei'nin danışmanından Nasrullah için taziye mesajı

İran İslam Devrimi Lideri'nin Uluslararası İşlerden Sorumlu Danışmanı Ali Ekber Velayati, Lübnan Hizbullah Harekti Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah’ın alçak bir terör saldırısı sonucu şehit edilmesi dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Velayeti'nin yayınladığı mesajın metni şöyle:

"Bütün mübarek ömrünü Siyonist rejime karşı mücadele yoluna, Kudüs’ün özgürleşmesi, İslam’ı ve mazlum Filistin halkının davasını savunmaya adayan yolulmak bilmeyen Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın şehadetinden dolayı taziyelerimi sunuyorum.

Yüksek rütbeli şehit Seyyid Hasan Nasrullah gerçek ve cesur bir savaşçıydı. Bu büyük ve cesur komutan, Siyonist rejimin zulmüne ve suçlarına karşı mücadelede ve direniş cephesinin otoritesini korumada çok etkili bir rol oynadı. Dışişleri Bakanlığı’nda olduğum yıllardan itibaren bu komutan ve Direniş Seyyidi ile yakından çalışma fırsatı buldum.

Şüphesiz bu aziz şehidin yolu, bu menfur rejimle mücadelede devam edecek ve Allah'ın izniyle direniş eskisinden daha güçlü olacak, özgürlük davası özgür insanların düşüncesinde her zamankinden daha parlak kalacaktır. Bu şehidin yolu ve direniş cephesi bundan sonra daha güçlü ve daha sağlam bir kararlılıkla yoluna devam edecektir.

Siyonist suç rejiminin liderleri şunu bilmelidir ki, Amerika'nın desteği ve uluslararası toplumun anlamlı sessizliği gölgesinde gerçekleştirilen bu korkak suikastlarla, direnişin ve Müslümanların, zulme ve suçlara karşı koyma konusundaki irade ve inançları zerre kadar azalmayacak."