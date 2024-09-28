İran’da 5 günlük yas ilan edildi

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah’ın Siyonist rejimin Beyrut’a düzenlediği saldırıda şehit düşmesinin ardından İran İslam Cumhuriyeti hükümeti tarafından ülkede 5 günlük yas ilan edildi.

İran hükümeti tarafından yayınlanan duyuruda, “İran İslam Hükümeti, mübarek ömrünü mazlumların haklarını savunmaya, saldırı ve zulme karşı durmaya adayan yüksek rütbeli şehit Seyyid Hasan Nasrullah’ın şehit edilmesinde Siyonist rejimin cani ve menfur eylemini kınıyor ve bu suçu gaspçı rejimin terör mahiyetinin açık bir kanıtı olarak görüyor” ifadesine yer verildi.