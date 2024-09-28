Direniş ağacı yaşamaya devam edecek

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi Lübnan Hizbullah Harekatı Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah’ın şehit edilmesinden dolayı ِDevrim Liderine, Lübnan halkına ve İran halkına başsağlığı diledi.

Irakçi paylaştığı mesajda "Bu, Siyonist rejimin Hizbullah'ın liderlerini ve komutanlarını ilk kez şehit etmesi değil, ancak direniş ağacı yaşamaktan ve büyümekten vazgeçmeyecek" ifadesini kullandı.

Lübnan Hizbullahı yayınladığı yazılı bir açıklamada, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın, Siyonist rejim tarafından Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlenen ve 6 binanın yerle bir olduğu hava saldırılarında şehit düştüğünü bildirdi.