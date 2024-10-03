Uydu fotoğrafları İran’ın başarılı operasyonunu kanıtladı

İran, Siyonist İsrail'in üç stratejik hava üssünü hedef aldığını duyururken, uydu şirketi Planet Lab'ın yayınladığı fotoğraflar en gelişmiş savaş uçaklarına ev sahipliği yapan Nevatim'in vurulduğunu gösterdi.

İşgal altındaki Filistin topraklarınn güney kesiminde yer alan Nevatim İsrail ordusunun ana hava üslerinden biri ve Amerikan üretimi F-35 jetleri buradan havalanıyor.

Siyonist İsrail rejimi, İran'ın fırlattığı füzelerin askeri üslere isabet ettiğini itiraf etmişti.

İran, ulusal güvenliğini hedef alan saldırılarına karşılık İsrail'e füzeli operasyon düzenlendiğini duyurmuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu, tarafından gerçekleştirilen saldırının Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrullah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın şehit edildiği İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "Gerçek Vaat-2" adı verilen operasyonda, "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki stratejik askeri tesislerin hedef alındığı ve hedeflerin geniş çaplı savunma sistemleriyle korunmasına rağmen yüzde 90 başarı oranıyla vurulduğu" ifadesi kullanılmıştı.