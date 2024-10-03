"Gerçek Vaat 2" operasyonuna ilişkin yeni detaylar açıklanacak

İran'ın Siyonist Rejim'e yönelik düzenlediği "Gerçek Vaat 2" operasyonu sonucu bu rejime büyük zararlar verildi. Her ne kadar işgal rejimi uğradığı hezimeti sansürlemeye çalışsa da bu olayda İsrail'in büyük başarısızlığının derinliğini gösteren görüntü ve bilgiler elde edildi.

Mehr Haber Ajansı, önümüzdeki saatlerde misilleme operasyonunda hedef alınan Siyonist askeri üslere ilişkin kapsamlı bir rapor yayınlayacak.

Bu rapor, Siyonist İsrail'in büyük bir yenilgiye uğradığını ortaya çıkaracak ve okurlar Siyonist yetkililerin çaresiz durumda olduğunu anlayacaktır.