İran, ABD'nin seçim haberleri ile ilgili iddiaları reddetti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsmail Bekayi, ABD'nin bu ülkedeki seçim haberlerine İran'ın yapay zeka ile müdahale ettiği ilgili iddialarını yalanladı.

Bekayi "Bazı Amerikan siyateçileri ve kurumları tarafından gündeme getirilen bu asılsız iddialar siyasi amaçlar için kullanılmaktadır" dedi.

İranlı sözcü ayrıca "Diğer ülkelerin içişlerine yasadışı müdahale konusunda uzun bir geçmişe sahip olan ABD hükümeti, bu tür suçlamaları diğer ülkelere atfedecek durumda değil" ifadesini kullandı.