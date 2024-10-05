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5 Eki 2024 11:13

Kassam komutanı Lübnan’da şehit düştü

Kassam komutanı Lübnan’da şehit düştü

Hamas hareketi, Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik saldırılarında Kassam Tuyguları komutanlarından birinin şehit olduğunu duyurdu.

Al Mayadeen’e göre Hamas hareketi, Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik saldırıları sırasında Kassam Tuyguları komutanlarından Saeed Attaullah Ali'nin şehadetinden dolayı Lübnan’a başsağlığı diledi.

Trablus'taki El Bedevi kampındaki yerleşim yerlerinin hedef alınması sırasında Saeed Attaullah Ali'nin ailesinden üç kişiyle birlikte şehit edildiği açıklandı.

Daha önce Siyonist rejimin, Lübnan'ın kuzeyindeki Filistinli mültecilere ait El Bedavi kampı içindeki bir konut binasını insansız hava aracıyla hedef aldığı bildirilmişti.

News ID 1920726

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