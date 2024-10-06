Ankara'da ''Soykırıma İsyan Filistin'e Destek Yürüyüşü'' başladı

Siyonist İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları nedeniyle Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Gazzelilere destek olmak amacıyla Ankara'da "Soykırıma İsyan Filistin'e Destek Yürüyüşü" düzenlendi.

Yürüyüş yapan göstericiler Filistin'e destek sloganları attı.

Gazze'de şehit sayısı 41 bin 870'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 366 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Katil İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 45 kişinin şehit olduğu, 256 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail rejiminin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 41 bin 870'e, yaralı sayısı 97 bin 166'ya yükseldi.