Irakçi, Mısırlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Ahmed Muhammed Abdel Ati arasında telefon görüşmesi yapıldı. Görüşmede İran-Mısır ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Bu görüşmede taraflar, Siyonist İsrail'in Lübnan ve Gazze'deki işgalinin durdurulması ve mültecilere insani yardım gönderilmesi için diplomatik çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Irakçi, Beyrut'a yaptığı son ziyarete atıfta bulunarak, Lübnan'daki direnişin durumunun olumlu olduğunu, direniş güçlerinin, Siyonistlerin olası bir kara saldırısına karşı tam hazırlıklı olduğunu vurguladı.

Irakçi, "İran bölgede gerginliği artırmak istemiyor ve savaş peşinde değil, ancak savaştan da korkmuyor ve Siyonist rejimin hergangi bir saldırısna kararlı bir yanıt verilecektir." dedi.

Taraflar bölgedeki gelişmelere ilişkin istişarelerin sürdürülmesi konusunda anlaştı.