İşgalci rejim Gazze'de hastane yerleşkesini vurdu

Filistin Yönetimi'nin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Siyonist ordu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesindeki çadırları bombaladı.

Hastane yerleşkesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara düzenlenen saldırı sonucu çok sayıda Filistinlinin şehit olduğu ve yaralandığı aktarılan haberde, saldırının çadırlarda yangına yol açtığı ve alevlerin yayılmaya devam ettiği belirtildi.

WAFA'ya konuşan Aksa Şehitleri Hastanesi yetkilileri, işgalci rejimin çadırlara yönelik saldırısı sonucu çok sayıda sivilin şehit olduğu ve yaralandığını bildirdi. Yetkililer, hastanenin yaralılarla dolduğunu belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre ise işgal ordusu, Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesindeki yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara 7. kez saldırı düzenledi.

Hastanedeki çadırlarda yangına yol açan saldırılar sonucu şu ana kadar 3 kişi şehit oldu, 40 kişi yaralandı.