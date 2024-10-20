Gazze’de şehit sayısı 42 bin 603’e yükseldi

İşgalci Siyonist rejim 380 gündür Gazze Şeridi’ni hedef alıyor. Bölgede yoğun saldırılarını uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere rağmen sürdüren işgal güçleri, sivilleri hedef alarak bölgede tam anlamıyla bir soykırım faaliyeti yürütüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Siyonist rejim ordusunun son 24 saatte düzenlediği 7 saldırıda 84 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 158 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

Bakanlık, Siyonist rejimin Gazze Şeridi’nde 1 yılı aşkın süredir sürdürdüğü saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısının 42 bin 603’e, yaralı sayısının ise, 99 bin 795’e yükseldiğini bildirdi.