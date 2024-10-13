Irakçi: Hem savaş ve hem de barışa hazırız

Irak’ın başkenti Bağdat’a giden İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Irakçi, bölgedeki gelişmelere değinerek, ''Tehlikeli zorluklarla karşı karşıyıya olan bölge şu anda aram seviyesinde.'' dedi.

Irakçi, ''Bölgede çatışmaların tırmanma ihtimali arttı ve bunun sebebi ise Siyonist İsrail’in işlediği suçlardır. Gazze'de başlayan çatışmalar Lübnan'a sıçradı ve gelecekte diğer ülkelere de yayılabilir. Siyonistlerin Gazze ve Lübnan'daki saldırıları ذölge ülkeleri tarafından durdurulmalıdır.'' ifadelerini kullandı.

Bağdat’taki görüşmelerin iyi geçtiğini belirten Irakçi, ''Burada görüş alışverişinde bulunduk. Iraklı yetkililere pozitif tutumundan dolayı teşekkür ediyorum.’’ açıklamasını yaptı.

'Hem savaş ve hem de barışa hazırız'

İranlı Bakan, ''Biz savaş peşinde değiliz, barıştan yanayız ve herhangi bir senaryoya hazırız; Elbette hem savaşa hemde barışa da hazırız.’’ diye konuştu.

'Bağdat hükümetinin savaşa girme kararı yok'

Irak Dışişleri Bakanı Fuad da Bağdat hükümetinin savaşa girme niyetinde olmadığını belirterek, Irak hava sahasının savaşın bir parçası olarak kullanılmasına asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

Fuad Hüseyin, ''Bölgede savaşın çıkmasının enerji alanında büyük bir krize yol açacağına inanıyoruz.'' dedi.