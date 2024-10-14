İran'da 2 terör çetesi çökertildi

Sistan ve Belucistan İstihbarat Genel Müdürlüğü bir bildiri yayınlayarak, kimliği belirsiz olan İstihbarat askerleri tarafından sürekli gözlemler ve bir dizi operasyon düzenlendiğini ve eyaletin Rask ve Sarbaz kentlerinde Ceyş-ül Zulm (Ceyş el-Adl) grubuna bağlı 2 terör örgütünün tüm üyelerinin tutuklandığını duyurdu.

Tutuklanan kişilerin önceki bilgileri ve açık itiraflarına göre, savaş silahları ve patlayıcı maddeler kullanarak terör eylemi gerçekleştirmeyi ve eyalette güvensizlik yaratmayı amaçladıkları belirlendi.