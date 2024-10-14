  1. Toplum
14 Eki 2024 15:27

İran'da 2 terör çetesi çökertildi

İran'da 2 terör çetesi çökertildi

İran'ın Sistan ve Belucistan Eyaleti'ne bağlı Rasek ve Serbaz kentlerinde Ceyş-ül Zulm (Ceyş el-Adl) çetesine bağlı 2 terör örgütü tespit edilerek tüm üyeleri tutuklandı.

Sistan ve Belucistan İstihbarat Genel Müdürlüğü bir bildiri yayınlayarak, kimliği belirsiz olan İstihbarat askerleri tarafından sürekli gözlemler ve bir dizi operasyon düzenlendiğini ve eyaletin Rask ve Sarbaz kentlerinde Ceyş-ül Zulm (Ceyş el-Adl) grubuna bağlı 2 terör örgütünün tüm üyelerinin tutuklandığını duyurdu.

Tutuklanan kişilerin önceki bilgileri ve açık itiraflarına göre, savaş silahları ve patlayıcı maddeler kullanarak terör eylemi gerçekleştirmeyi ve eyalette güvensizlik yaratmayı amaçladıkları belirlendi. 

News ID 1920957

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