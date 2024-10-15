Katar Emiri: İsrail'in saldırıları bölge ülkelerini de etkiler

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İsrail'in Lübnan ve Gazze'deki saldırılarını kınayarak, bu saldırıların sonuçlarının yalnızca bu bölgelerle sınırlı kalmayacağını, tüm bölge ülkelerini etkileyebileceğini ifade etti.

Kasım ayında başarılı bir şekilde sağlanan ateşkese rağmen Katar'ın savaşın sona erdirilmesi için çabalarını sürdürdüğünü belirten Al Sani, mevcut zorluklara rağmen diplomatik girişimlerin devam edeceğini vurguladı.

Ayrıca, Lübnan sınırlarında tansiyonun düşürülmesi için en iyi çözümün Gazze'deki soykırımın durdurulması olduğunu belirten Şeyh Temim, Katar’ın siyasi çözüm ve uzlaşmaya dayalı yaklaşımları desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

Katar Emiri, bölgedeki çatışmaları durdurma çabalarının başarısının esneklik ve uzlaşmayla mümkün olduğunu da sözlerine ekledi.