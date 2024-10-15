İran ve Zimbabve meclis başkanları görüştü

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Zimbabve Meclis Başkanı Jacob Mudenda ile Cenevre'de bir araya geldi.

Galibaf, pazar günü parlamento heyetiyle birlikte 149. Parlamentolararası Birlik (IPU) toplantısına katılmak üzere Cenevre'ye gitmişti.

Bu IPU toplantısının ana teması "Bilim, Teknoloji ve Yeniliklerin (STI) Daha Barışçıl ve Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Kullanımı" olarak belirlenmiştir.

IPU toplantısının yanı sıra, Cenevre'de Asya Parlamenterler Meclisi (APA), İslam Ülkeleri Parlamentolar Birliği (PUIC) ve BRICS'e üye ülkelerin parlamenterleri de kendi uzmanlık toplantılarını gerçekleştiriyor.