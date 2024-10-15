İspanya lideri Sanchez: İsrail'e silah satışını derhal durdurun

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail’in insan hakları ihlalleri nedeniyle Avrupa Birliği’nin (AB) İsrail ile serbest ticaret anlaşmasını yeniden değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Sanchez ayrıca uluslararası topluma İsrail’e silah satışını durdurma çağrısında da bulundu.

İspanya ve İrlanda, Şubat ayında Gazze’deki çatışmalar ve İsrail’in uluslararası insan hakları hukukunu ihlal edebileceği endişeleri üzerine, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın gözden geçirilmesi talebinde bulunmuştu. Ancak Brüksel’den henüz resmi bir yanıt gelmedi.

Sanchez, pazartesi günü katıldığı bir etkinlikte, “İnsan haklarının ihlal edildiği yönünde işaretler bulunuyorsa, AB Komisyonu, İsrail ile olan ortaklık anlaşmasını askıya alma talebine nihayet yanıt vermelidir,” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, İspanyol lider, Siyonist Rejim Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler’in Lübnan’daki geçici kuvvetlerinin (UNIFIL) çatışma bölgesinden çekilmesi taleplerini kınadı. Sanchez, “UNIFIL geri çekilmeyecek,” diyerek İsrail’in barış güçlerine yönelik saldırılarını eleştirdi.