Şehit Nilforuşan için Meşhed’de cenaze töreni düzenlendi

Siyonist rejimin Beyrut saldırısında şehit olan İranlı komutan Tuğgeneral Abbas Nilforuşan için bugün Meşhed’deki İmam Rıza (a.s) sokağından İmam Rıza (a.s) Türbesi'ne kadar cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan vatandaşlar çiçeklerle şehit Nilforuşan'ın naaşını karşıladılar

Şehit Nilforuşan'ın naaşı Meşhed'deki Haşiminijad Havaalanı'na getirildi

Dün de İranlı komutan Tuğgeneral Abbas Nilforuşan için Tahran'daki İmam Hüseyin (a.s) Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin cenazesi 17 Ekim Perşembe günü İsfahan kentinde toprağa verilecek.