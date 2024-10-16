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16 Eki 2024 11:04

Şehit Nilforuşan için Meşhed’de cenaze töreni düzenlendi

Şehit Nilforuşan için Meşhed’de cenaze töreni düzenlendi

Siyonist rejimin Beyrut saldırısında şehit olan İranlı komutan Tuğgeneral Abbas Nilforuşan için Meşhed’de cenaze töreni düzenlendi.

Siyonist rejimin Beyrut saldırısında şehit olan İranlı komutan Tuğgeneral Abbas Nilforuşan için bugün Meşhed’deki İmam Rıza (a.s) sokağından İmam Rıza (a.s) Türbesi'ne kadar cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan vatandaşlar çiçeklerle şehit Nilforuşan'ın naaşını karşıladılar

Şehit Nilforuşan'ın naaşı Meşhed'deki Haşiminijad Havaalanı'na getirildi

Dün de İranlı komutan Tuğgeneral Abbas Nilforuşan için Tahran'daki İmam Hüseyin (a.s) Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin cenazesi 17 Ekim Perşembe günü İsfahan kentinde toprağa verilecek.

News ID 1921013

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