Irakçi, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, sosyal medya hesabı X üzerinden Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.

Irakçi'nin yaptığı paylaşımda, ''Bu görüşmede, Gazze ve Lübnan'daki saldırıların durdurulması, tüm bölgeyi savaşa sürükleyebilecek ve bölgedeki tüm ülkeler için yıkıcı sonuçlar doğurabilecek güvensizliğin tehlikeli bir şekilde tırmanmasının önlenmesi ve mültecilere insani yardımın gönderilmesi gerektiği vurgulandı.'' denildi.

Irakçi-Sisi görüşmesi

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile bölgesel gelişmeleri ve ateşkes çabalarını görüştü.Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdullati'nin de yer aldığı görüşmede bölgedeki mevcut gelişmeler masaya yatırıldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Toplantıda Cumhurbaşkanı Mısır'ın çatışma çemberinin genişletilmemesi ve bölgesel savaşa sürüklenmenin önlenmesi için tırmanışın durdurulması gerektiği yönündeki tutumunu vurguladı" denildi.

Görüşmede Gazze ve Lübnan'daki ateşkes çabalarının ele alındığı belirtilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı, Gazze ve Lübnan'da ateşkesin uygulanması ile Batı Şeria'daki ihlal ve saldırıların durdurulması, sivillerin daha da ağırlaşan acılarının sona erdirilmesi için acil ve yeterli insani yardımın uygulanması amacıyla uluslararası çabaların sürdürülmesi ve yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı" ifadeleri kullanıldı.

"İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı'' Dışişleri Bakanı Irakçi'nin Mısır'ın bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması için sürdürdüğü çabaları takdirle karşıladığı belirtilen açıklamada, "İranlı Bakan, Mısır'ın bu konuda her alanda oynadığı rolü övdü. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın selamlarını ve takdirlerini Cumhurbaşkanı'na iletti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ortaklaşa geliştirilmesi olanaklarının araştırılması için mevcut yolun sürdürülmesinin önemi konusunda mutabık kalındı" denildi.