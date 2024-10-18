Irakçi Türkiye ziyaretinin amacını açıkladı

Bölge turu kapsamında Türkiye’ye giden İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, İstanbul’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bölgedeki mevcut durum ve Siyonist rejimin Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarının devam etmesi ve bölgedeki tehlikeli koşullar dikkate alınarak bölge ülkeleriyle istişarelerde bulunduk” dedi.

3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformu bakanlar toplantısının Kafkaslar meselesiyle ilgili olarak yapılacağını belirten Irakçi, “Şu anda Lübnan'da çatışma tehlikesi, mülteciler ve savaşın bölgede yayılma ihtimali konusunda bölge ülkeleri arasında ortak bir anlayış var ve diplomatik faaliyetlerin amacı bu durumla baş ederek gerilimin artmasını önlemek ve durumu kontrol altına almaktır” ifadesini kullandı.

Bu gelişmelerle ilgili olarak bölgedeki bazı ülkelerle istişareler yaptığını ifade edeN Irakçi, Türkiye gezisi sırasında, bu ülkenin cumhurbaşkanı ve dışişleri bakanı ile bu çerçevede istişareler yapacağını belirtti.

Türkiye ile her zaman iyi ilişkileri olduğunu ve bölgesel konularda yakın istişarelerde bulunduğunu dile getiren Irakçi, “Bölgede yaşanan güncel gelişmeler ve bölgeyi tehdit eden tehlikeler nedeniyle bugünkü istişarelerimiz her zamankinden daha önemli olacaktır” dedi.

Irakçi, “Bölgesel sorunları barışçıl yollarla çözmeye çalışmalıyız. Bölgede oluşturulan güvenlik ve siyasi düzenlemeler bölgeye barış ve istikrarı getirecektir” ifadesini kullandı.