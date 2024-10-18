Irakçi, Ermeni mevkidaşı ile İstanbul'da görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi İstanbul'da düzenlenen Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3. Toplantısı sırasında Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi.
Irakçi’nin Türkiye’nin üst düzey yetkilileri ve toplantıya katılan diğer ülkelerin bakanlarıyla ikili istişarelerde bulunulması bekleniyor.
Irakçi, İstanbul'da düzenlenen 3+3 formatındaki (Azerbaycan, Ermenistan, İran, Türkiye, Gürcistan, Rusya) bölgesel işbirliği toplantısına katılmak üzere bugün Türkiye'ye gitti.
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