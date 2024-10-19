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19 Eki 2024 07:46

İran Dışişleri Bakanı'ndan Biden'a uyarı

İran Dışişleri Bakanı'ndan Biden'a uyarı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, yayınladığı mesajda, ABD Başkanı Joe Biden'in Berlin gezisi sonunda yaptığı son açıklamaların sonuçlarına ilişkin uyarıda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı bir paylaşımda ABD Başkanı Joe Biden'in son röportajına tepki göstererek, “İsrail’in İran’a nasıl ve ne zaman misilleme yapacağı konusunda bilgisi olan veya bu aptallığa ekipman ve destek sağlayan herkes, mantıksal olarak olası her türlü zarardan sorumlu tutulacaktır” ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı'ndan ABD'ye uyarı

ABD Başkanı Joe Biden, Berlin gezisi sonunda bir gazetecinin "İsrail'in İran'a yapacağı misillemenin nasıl ve ne zaman olacağına dair herhangi bir bilginiz var mı?" sorusuna Biden, "Evet ve evet." yanıtını vermişti.

News ID 1921064

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