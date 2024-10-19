Irakçi Türk mevkidaşı Fidan ile görüştü

Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3. Toplantısın'a katılmak üzere İstanbul'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi bu sabah Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Bu görüşmede iki taraf, ilişkilerin geliştirilmesi ve çeşitli alanlarda ikili işbirliği düzeyinin artırılması konusunu ele aldı.

Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan'da işlediği suçlar ve saldırılar başta olmak üzere bölgedeki en önemli gelişmeler de bu görüşmenin ana odağı oldu.

Irakçi dün de İstanbul'da Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya gelmişti.