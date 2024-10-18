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18 Eki 2024 17:01

Irakçi'den ''Yahya Sinvar’’ açıklaması: Filistin davası yaşıyor

Irakçi'den ''Yahya Sinvar’’ açıklaması: Filistin davası yaşıyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Hamas lideri Yahya Sinvar için bir mesaj yayımladı.

Geçtiğimiz ağustos ayında İsmail Heniyye'nin şehadeti sonrası Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığına seçilen Yahya Sinvar, soykırımcı İsrail ordusunun Refah'ta düzenlediği terör saldırısında şehit düştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, sosyal medya hesabı X üzerinden, Şehit Yahya Sinvar için bir mesaj yayımladı.

Irakçi'nin paylaşımında, ''Yahya Sinvar ölümden korkmuyordu, bilakis Gazze'de şehadet arıyordu. Sahada son nefesine kadar kahramanca savaştı.

Yayınlanan son video onun kaderini çok güzel bir şekilde yansıtıyor. O, bölgedeki hem Filistinli hem de Filistinli olmayan tüm direnişçiler için bir ilham kaynağı olacaktır.

Filistin halkının özgürlüğü için büyük özveriyle mücadelede eden Sinvar’ı selamlıyoruz.

Şehitler ölmez ve bugün işgal altındaki Filistin topraklarının özgürleştirilmesi davası her zamankinden daha canlı olarak yaşıyor.'' ifadelerine yer verildi.

News ID 1921058

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