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18 Eki 2024 14:10

Irakçi, Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3.Toplantısı'na katıldı

Irakçi, Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3.Toplantısı'na katıldı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi İstanbul'da düzenlenen Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3. Toplantısın'a katıldı.

3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformu bakanlar toplantısı bugün 18 Ekim başladı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya, İran, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları İstanbul’da Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısında biraraya geldi.

Irakçi, Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3.Toplantısı'na katıldı

Güney Kafkasya'da 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun ilk toplantısı, Aralık 2021'de, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başkent Moskova’da düzenlenmiş, görüşmelerde Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve İran dışişleri bakan yardımcıları hazır bulunmuştu.

Gürcistan, görüşmelere son anda katılmayacağını açıklamıştı. 

İkinci toplantı Ekim 2023'te Tahran'da dışişleri bakanları düzeyinde yapılmıştı. Güncistan bu toplantıya da katılmadı. 

News ID 1921052

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