Tahran'dan İranlı bir kadını katleden Siyonist İsrail’e tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Siyonist İsrail’in, Lübnan’da İran vatandaşı Masume Kerbasi ve Lübnanlı eşine yönelik düzenlediği terör saldırısını şiddetle kınayarak, İran ve Lübnan halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Siyonist İsrail vahşetinin kalabalık bir caddede yaşandığını kaydeden Bekayi, Siyonist İsrail’in terör eylemini ''savaş suçunun açık bir örneği’’ olarak değerlendirdi.

Bekayi, İran’ın konuyu takip edeceğini ve Siyonistleri suçlarından sorumlu tutmak için mevcut tüm mekanizmaları kullanacağını vurguladı.

İsrail rejiminin barbarca saldırısının, bu rejimin İran ile İran vatandaşlarına olan düşmanlığının bir başka işareti olduğunu belirten Bekayi, uluslararası insan hakları kurumlarından işgal altındaki Filistin ve Lübnan'da işlenen soykırım ve savaş suçlarının bir parçası olan bu tür keyfi eylemler konusunda sessiz kalmamalarını istedi.