Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Rusya yolcusu

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine 16’ıncısı yapılacak BRICS Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere 22 Ekim Salı günü Rusya’nın Kazan kentine gideceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Putin, 11 Ekim'de Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta ilk kez bir araya gelerek bölgesel ve uluslararası konuları ele almıştı.

BRICS liderleri 2024'te Kazan'da bir araya gelecek

BRICS Liderler Zirvesi Rusya'nın ev sahipliğinde 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan kentinde yapılacak.

BRICS grubu nedir?

Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası konularda daha çok söz sahibi olmasını isteyen Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin 2006'da, "BRIC" grubunu kurdu. Grup adını, bu ülkelerin İngilizce baş harflerinden alıyor. 2011'de Güney Afrika'nın da katılmasıyla grubun adı "BRICS" oldu.

Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak'ta BRICS'e katıldı.

Grubun genişletilmiş hali için herhangi bir isim açıklanmadı ama grubun adının "BRICS +" olacağı düşünülüyor.

Arjantin de gruba davet edilmişti. Ülkenin yeni cumhurbaşkanı Javier Milei BRICS'e katılmayacaklarını söyledi.

BRICS ülkeleri yıllık zirve toplantılarında kararlar alıyor.

Grup üyesi ülkeler sırayla, bir yıllığına grubun dönem başkanı oluyor.