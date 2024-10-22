Hizbullah, Netanyahu'nun konutuna düzenlenen operasyonu üstlendi

El Cezire'ye göre, Beyrut'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Hı̇zbullah medya şefi Muhammed Afif, Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun evine yönelik saldırıda tüm sorumluluğun Hizbullah'a ait olduğunu ifade etti.

Muhammed Afif, Siyonist rejim ile devam eden çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Afif "ABD, Siyonist düşmanın Lübnan'a ve halkına karşı savaşında tam bir ortaktır. Milletimize karşı işlenen korkunç cinayetlerden ABD sorumludur. Hizbullah savaş suçlusu Netanyahu'nun evini hedef alan operasyonun tüm ve tek sorumluluğunu üstlenmektedir. Eğer bu sefer ellerimiz size ulaşmadıysa, günler, geceler ve savaş alanı hâlâ aramızda duruyor demektir" açıklamasında bulundu.

Afif, ABD elçisinin Beyrut'a gelmesinin "ABD'nin tüm suçların ana kaynağı olduğu" gerçeğini değiştirmeyeceğini de sözlerine ekledi. Hizbullah'ın Meclis Başkanı Nebih Berri'ye güveninin tam olduğunu ifade eden Afif, Berri'nin "ateş altında müzakere olmayacağı" yönündeki duruşunu teyit etti.

Afif ayrıca İsrail’den esir almadıklarını ama yaklaştıklarını söyleyerek, “Hizbullah, esir alınan savaşçıların sağlığından İsrail’i sorumlu tutuyor. İsrailli esirleri almamız çok uzun sürmeyecek” ifadelerini kullandı.