Netanyahu'nun konutunu hedef alan İHA'nın tipi neydi?

Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ikamet ettiği bölgeye insansız hava aracı (İHA) ile saldırı yapıldığı belirtildi.

Siyonist İsrail medyası, bugün Kayserya’ya fırlatılan ve Netanyahu'nun konutunu vuran İHA'nın, geçtiğimiz günlerde Golani Tugayı üssünü vuran ve onlarca Siyonist askerin ölmesine ve yaralanmasına neden olan İHA ile aynı tip olduğunu duyurdu.

Siyonist medya Lübnan’dan ateşlenen bu tür insansız hava aracının engellemenin zor olduğunu duyurdu.

Siyonist kaynaklar, İHA'nın düşürülmesi için Kayserya’ya savaş helikopterleri gönderildiğini ancak İHA'nın helikopterin yakınından geçtiğini söyledi.

Siyonist rejimin medyası, ‘Sayad 107’ insansız hava aracının savaş sırasında onlarca kez bu rejimin hava sahasına girdiğini ve büyük zarara yol açtığını duyurdu.