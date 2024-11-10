Galibaf'tan ABD seçimleri ile ilgili açıklama

Meclis Oturumunda konuşan İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Amerika Birleşik Devletleri'nin son seçimlerine değdi.

ABD’nin seçimlerine değinen Galibaf, "Şüphesiz ABD'nin başkanlığına geçen kişilerin düşmanlık tarzları arasında önemli bir fark vardır. Asıl mesele, düşmanın bize karşı davranışını belirleyenin yani milli gücümüz ve devrimci akılcılık yaklaşımına dayalı davranmamızdır." dedi.

Galibaf "Hareket bağımsızlığı ve yabancı ülkelere bağımlılıktan kaçınmak İran’ın temel prensibi olup, her alanda başarı ve ilerleme ancak bu çerçevede sağlanmıştır. İç güce ve İran düşünce ve iradesine güvendiğimiz sürece diğer ülke başkanlarının gelip gitmesi ülkemizin çıkarlarını güvence altına alma kabiliyetini etkilemeyecektir." ifadesinde bulundu.

Meclis Başkanı Galibaf ayrıca "İran milletinin gücünden ve irademizden kaynaklanan iç gücü, dünya güçlerini kararlarında İran halkının çıkarlarını dikkate almaya zorlamaktadır." ifadesini kullandı.

Galibaf konuşmasını , "Son birkaç günde ülkenin doğusunda kapsamlı terörle mücadele operasyonları yürüten, kesin ve etkili darbeler indiren başta İslam Devrim Muhafızları Ordusu olmak üzere silahlı kuvvetlerdeki tüm askerlerimizi içtenlikle takdir ediyorum." şeklinde sonlandırdı.