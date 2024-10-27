Güney Afrika, İsrail rejiminin İran'a yönelik saldırısını kınadı

Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, İsrail'in Gazze'deki soykırım faaliyetlerine ve Lübnan'daki bombardımanlarına atıfta bulunularak, Tel Aviv'in bu eylemlerinin Orta Doğu'da ağır bir insani krize yol açtığı ifade edildi.

Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı, acil bir ateşkes sağlanması ve Gazze halkının insani yardıma erişiminin güvence altına alınması çağrısında bulunarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2735 (2024) sayılı kararının derhal uygulanmasını talep etti.

Açıklamada, İsrail ordusunun son üç hafta içinde Gazze'nin kuzeyinde yürüttüğü kara harekâtına ve özellikle Kamel Adwan Hastanesi'ne yönelik saldırılara değinildi. Bakanlık, 44 sağlık çalışanının gözaltına alınması ve Gazze Şeridi'ndeki sağlık merkezlerinin sistematik olarak tahrip edilmesini uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlali olarak değerlendirdi.

Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yardım erişimini neredeyse tamamen engellediğini, sadece sınırlı su ve gıda dağıtımına izin verdiğini hatırlatarak, Gazze ve Lübnan'a yönelik hava saldırılarının, insansız hava aracı operasyonlarının ve kara harekatının derhal durdurulması çağrısında bulundu.