Güney Afrika, siyonist rejimin Gazze katliamına ilişkin delilleri sundu

Siyonist rejimin Gazze Şeridi’nde yaptığı soykırıma ilişkin delillerin Güney Afrika tarafından Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’na (UAD) sunulduğu açıklandı.

Güney Afrika Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Dosya, israil hükümetinin Gazze’de yaşayan Filistinlilerin yok edilmesini teşvik ederek Soykırım Sözleşmesi’ni ihlal ettiğini gösteren kanıtlar içeriyor. Deliller, israil’in soykırım eylemlerinin soykırım işlenmesine yönelik hususi bir niyete dayandığını, israil’in soykırımın teşvikini ve tatbikini önlemede ve soykırımı teşvik edenleri ve uygulayanları cezalandırmada başarısız olduğunu gösterecek.” ifadelerine yer verildi.

Güney Afrika Devlet Başkanlığı, uluslararası mahkemeye sunulan dosyanın içeriğinin kamuoyuna açıklanamayacağını belirtti.

Güney Afrika, 29 Aralık 2023’te Uluslararası Adalet Divanı’nda siyonist rejimin Gazze Şeridi’ne saldırılarının Birleşmiş Milletler’in Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini belirtip soykırım davası açmıştı.