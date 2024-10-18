İran'ın BM Temsilcisi'nden ''Yahya Sinvar’’ açıklaması

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Said İrevani, Hamas lideri Yahya Sinvar'a düzenlenen suikast haberlerinin ardından yaptığı paylaşımda şu ifadelerde bulundu: ''Yahya Sinvar'ın şehadetinin ardından direniş ruhu yükselecektir.

ABD güçleri Saddam'ı o perişan haliyle yeraltındaki delikten çıkardığında, Saddam silahlı olmasına rağmen onu öldürmemeleri için onlara yalvardı. Saddam'ı direniş modeli olarak görenler sonuçta başarısız oldu. Ancak Müslümanlar, savaş alanında savaş üniformasıyla, saklanmadan duran ve düşmanla karşı karşıya gelen Şehit Sinvar'a baktıklarında direniş ruhu güçlenecektir. O, Filistin'in kurtuluşu yolunda yoluna devam edecek gençlere ve çocuklara rol model olacaktır. İşgal ve saldırı olduğu sürece direniş devam edecektir, çünkü şehit yaşamakta ve ilham vermektedir.''