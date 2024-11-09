İran'da "Tarhana çorbası" Festivali

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Programı (Creative Cities Network), UNESCO tarafından 2004 yılında yaratılmış olup, çeşitli bölgelerden, farklı gelir seviyeleri, kapasite ve nüfusa sahip şehirleri yaratıcı endüstriler alanında çalışmak üzere bir araya getiren bir girişimdir.

Yaratıcı Şehirler Ağı, şehirler tarafından kendi yetenek ve enerjilerini yönlendirecekleri yaratıcı endüstri sektörü tercihlerine göre seçilebilecek sekiz tema etrafında şekillendirilmiştir. Bu temalar edebiyat, film, müzik, zanaat ve halk sanatları, tasarım, gastronomi, medya sanatları ve mimari olarak belirlenmiştir. Hâlihazırda, Yaratıcı Şehirler Ağı’nın 350 üyesi bulunmaktadır.

İşte İran’ın Kirmanşah kenti de gastronomi alanında UNESCO’nun yaratıcı şehirleri arasındadır.

Bununla beraber Kirmanşah kentinin Müdürü İman Derekhşi Tarhana Çorbası Festivali'nin, 10 Kasım Pazar günü yerel saatle 10.00'da bu kentte yemek tezgahları eşliğinde yarışma şeklinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Tarhana çorbası, Anadolu, Balkanlar ve Orta Asya gibi geniş bir coğrafyada çeşitli yapım şekilleriyle görülen çorba çeşididir. Bu çorbanın adının kökeni olarak Farsça'daki terḥāne kelimesi gösterilir. Kelimenin bu şekilden gelişip Türkçeleştiği düşünülür.