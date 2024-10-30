Gazze'de şehit sayısı 43 bin 163 bin kişiye çıktı

İşgalci Siyonist rejim Gazze Şeridi’ni hedef alıyor. Bölgede yoğun saldırılarını uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere rağmen sürdüren işgal güçleri, sivilleri hedef alarak bölgede tam anlamıyla bir soykırım faaliyeti yürütüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Siyonist rejim ordusunun son 24 saatte düzenlediği 5 saldırıda 102 Filistinlinin şehit düştüğü, 287 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

Bakanlık, Siyonist rejimin Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısının 43 bin 163’ye, yaralı sayısının ise, 101 bin 510’a yükseldiğini bildirdi.