  1. Siyaset
27 Haz 2024 09:33

İran'dan Bolivya'daki darbe girişimine tepki

İran'dan Bolivya'daki darbe girişimine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Bolivya'daki darbe girişimine tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya hesabı üzerinden Bolivya'daki darbe girişimine tepki gösterdi.

Kenani'nin paylaşımında, "Bolivya'da demokrasinin temellerine karşı yapılan darbeyi ve demokratik kurumlara ve meşru hükümete yönelik saldırıyı kınıyoruz. Bu ülkede hukuk ve düzenin yeniden tesis edilmesini ve iktidarın yasal hükümete iade edilmesini vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti.

News ID 1918033

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler