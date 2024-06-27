İran'dan Bolivya'daki darbe girişimine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya hesabı üzerinden Bolivya'daki darbe girişimine tepki gösterdi.

Kenani'nin paylaşımında, "Bolivya'da demokrasinin temellerine karşı yapılan darbeyi ve demokratik kurumlara ve meşru hükümete yönelik saldırıyı kınıyoruz. Bu ülkede hukuk ve düzenin yeniden tesis edilmesini ve iktidarın yasal hükümete iade edilmesini vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti.