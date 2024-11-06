ABD seçimlerinde son durum: Trump önde

Yapılan yorumlar, seçimin kaderini belirleyecek eyaletlerde oyların henüz sayılmadığı ve şu an Trump'ın kazanması beklenen yerlerde önde olduğunu gösteriyor.

Oy oranlarının son dağılımına göre Trump yüzde 52,5, Harris ise yüzde 46,3 oy oranında. Trump, son duruma göre 230, Harris ise 187 seçici delege oyu almış durumda.

Toplam 538 seçici delege var ve bu delegeler başkanı seçecek. 270 seçici delege oyu alan seçimi kazanacak.

ABD’nin yeni başkanı Trump oldu

ABD'de başkanlık için gereken 270 delegeye ulaşan Trump ikinci kez ABD Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Trump, 2016-2020’den sonra yeniden Beyaz Saray’a oturacak.

Trump zafer konuşması için sahneye çıktı

ABD başkanı Donald Trump, seçim karargahında kendini bekleyen kalabalığın önüne çıktı. Sahneye ailesi ile birlikte çıkan Trump kalabalığı selamladıktan sonra konuşmasına başladı.

Trump "ABD'nin 47. başkanıyım"dedi.

CNN: Trump 266, Harris 188

CNN’in son güncellemesine göre Trump’ın toplam delege sayısı 266 olurken, Harris 188 delege elde etti

Trump zafer konuşmasına hazırlanıyor

ABD’de başkanlık yarışında sona doğru gelinirken, Cumhuriyetçi Donald Trump’ın zafer konuşmasına hazırlandığı bildirildi.

Seçiciler Kurulu: 248 Trump, 210 Harris

New York Times gazetesinin son güncellemesine göre Trump, Seçiciler Kurulu'nun oylarının 248'ini alırken, Harris 210'da kaldı.

Trump başkanlık koltuğuna en yakın isim

Başkanlık için adaylardan birinin en az 270 rakamına ulaşması gerekiyor. Resmi olmayan sonuçlara göre, 50 eyaletin 25’inde galip gelen Trump’ın toplam delege sayısı 246 olurken, 16 eyalette ve Washington D.C bölgesinde kazanan Harris, 210 delege elde etti.

Seçim sonuçlarındaki son durumun haritaya yansıması

ABD Basını duyurdu: Trump'ın kazanması yüzde 95

The New York Times gazetesi, Trump'ın seçimi kazanma ihtimalini önce yüzde 68 olarak duyurdu, sonrasında bu oranı yüzde 84'e çıkardı. Gazetenin son tahmini ise yüzde 95.

Senato'nun çoğunluğu Cumhuriyetçilere geçti

Amerikan AP haber ajansına göre Senato'nun çoğunluğu Cumhuriyetçiler'e geçti.

Kaliforniya eyaletinde Trump önde

En fazla delegeye sahip Kaliforniya eyaletinde de sandıkların kapanmasıyla, ülkenin büyük bölümünde oy verme işlemleri tamamlandı.

ABD basınının güncel açıklamasına göre Trump, Seçiciler Kurulu'nun oylarının 227'sini, Harrı̇s 189'unu aldı.

Pensı̇lvanya'da Trump önde

Edison Araştırma'ya göre "savaş alanı" eyaletlerden Pensı̇lvanya'da tahmı̇nı̇ oyların yüzde 86'sının sayılmasıyla Trump yüzde 51,2, Harrı̇s yüzde 47, 8 oranına sahı̇p.