İran'da 10 terörist yakalandı veya etkisiz hale getirildi

Sistan-Belucistan eyaletinde tatbikat kapsamında yürütülen terörle mücadele operasyonu ile ilgili Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Kudüs Karargahı'ndan açıklama geldi.
Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Kudüs Karargahı Halka İlişkiler Bölümün’den yapılan açıklamada, tatbikat kapsamında 4 terör unsurunun etkisiz hale getirildiği ve 6 teröristi yakalandığı açıkladı.
Açıklamada iki güvenlik görevlisinnin şehit düştüğü belirtildi.
Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Kudüs Karargahı'ndan yapılan açıklamda, Sistan-Belucistan eyaletinde tatbikat kapsamında yürütülen terörle mücadele operasyonunun sürdüğü belirtildi.
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