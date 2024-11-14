  1. İran
14 Kas 2024 17:00

İran'da 10 terörist yakalandı veya etkisiz hale getirildi

İran'da 10 terörist yakalandı veya etkisiz hale getirildi

Sistan-Belucistan eyaletinde yürütülen terörle mücadele operasyonu kapsamında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği ve 6 terör unsurunun ise yakalandığı açıklandı.

Sistan-Belucistan eyaletinde tatbikat kapsamında yürütülen terörle mücadele operasyonu ile ilgili Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Kudüs Karargahı'ndan açıklama geldi.

Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Kudüs Karargahı Halka İlişkiler Bölümün’den yapılan açıklamada, tatbikat kapsamında 4 terör unsurunun etkisiz hale getirildiği ve 6 teröristi yakalandığı açıkladı.

Açıklamada iki güvenlik görevlisinnin şehit düştüğü belirtildi.

Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Kudüs Karargahı'ndan yapılan açıklamda, Sistan-Belucistan eyaletinde tatbikat kapsamında yürütülen terörle mücadele operasyonunun sürdüğü belirtildi.

News ID 1921788

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