Devrim Muhafızları: 23 terörist etkisiz hale getirildi

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde teröristlere karşı icra edilen operasyonlar sürüyor.
Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Bölgesel Güvenlik Şehitleri Operasyonları Sözcüsü General Ahmed Şefai, Sistan-Belucistan eyaletinde 26 Ekim'de başlatılan operasyonlar hakkında bilgi verdi.
General Şefai, “Operasyonlarda toplam 23 terörist etkisiz hale getirilirken 46 terörist yakalandı ve 7 terör unsuru da güvenlik güçlerine teslim oldu” dedi.
Devrim Muhafızları Ordusu tarafından dün yapılan açıklamada, "Güvenlik Şehitleri Operasyonları kapsamında Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Rasek ilçesinde terör unsurlarıyla çatışmada 4 terörist öldürüldü, 6 kişi gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.
Söz konusu çatışmada 3 askerin şehit olduğu kaydedildi.
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