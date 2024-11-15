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15 Kas 2024 14:30

Devrim Muhafızları: 23 terörist etkisiz hale getirildi

Devrim Muhafızları: 23 terörist etkisiz hale getirildi

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde yürütülen operasyonlarda toplam 23 terörist etkisiz hale getirildi.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde teröristlere karşı icra edilen operasyonlar sürüyor.

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Bölgesel Güvenlik Şehitleri Operasyonları Sözcüsü General Ahmed Şefai, Sistan-Belucistan eyaletinde 26 Ekim'de başlatılan operasyonlar hakkında bilgi verdi.

General Şefai, “Operasyonlarda toplam 23 terörist etkisiz hale getirilirken 46 terörist yakalandı ve 7 terör unsuru da güvenlik güçlerine teslim oldu” dedi.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından dün yapılan açıklamada, "Güvenlik Şehitleri Operasyonları kapsamında Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Rasek ilçesinde terör unsurlarıyla çatışmada 4 terörist öldürüldü, 6 kişi gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu çatışmada 3 askerin şehit olduğu kaydedildi.

News ID 1921799

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