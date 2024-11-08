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8 Kas 2024 13:48

Devrim Muhafızları'ndan teröristlere ağır darbe

Devrim Muhafızları'ndan teröristlere ağır darbe

Sistan-Belucistan eyaletinde yürütülen terörle mücadele operasyonu kapsamında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Sistan-Belucistan eyaletinde tatbikat kapsamında yürütülen terörle mücadele operasyonu ile ilgili Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Kudüs Karargahı'ndan açıklama geldi.

Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Kudüs Karargahı Tatbikat Sözcüsü Tuügeneral Ahmet Şefai, Rask ilçesinde yürütülen tatbikat kapsamında 4 terör unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Tuğgeneral Şefai, başarılı geçen operasyonda bir araç ile önemli miktarda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini ve söz konusu terör örgütünün diğer unsurlarının çökertilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

News ID 1921600

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