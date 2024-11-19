Malezya Nanoteknoloji Olimpiyatları'ndan İran’a altın madalya

İkinci Malezya Nanoteknoloji Olimpiyatı'nda (INO 2024) İran'ı temsil eden İsfahan Teknoloji Üniversitesi takımı, bu etkinlikte altın madalya ve "En İyinin İyisi" unvanını kazandı.

İran takımı bu yarışmada “Güneş Işığından Yararlanarak Hidrojen ile Temiz Yakıt Üretimi” adlı araştırma projesini sunarak inovasyon, teknoloji ve pazar alanlarında birincilik kazandı.

Malezya Nanoteknoloji Olimpiyatları (INO 2024) 16-19 Kasım tarihleri arasında düzenlendi.

Olimpiyatların birinci dönemi 2018'de Tahran'da sekiz ülkeden (Tayvan, Malezya, Rusya, Güney Kore, Almanya, İtalya, İngiltere ve İran) takımların katılımıyla düzenlenmişti; ikincisi ise Corona salgını da dahil olmak üzere 6 yıllık bir aradan sonra bu yıl Malezya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.