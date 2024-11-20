Pezeşkiyan, Katar Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tahran'ı ziyaret eden Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdürrahman Al Sani ile beraberindeki heyetle görüştü.

Görüşmede Pezeşkiyan, Katar'a yaptığı son ziyarette sağlanan anlaşma ve mutabakatlara değinerek, İran'ın, dost ve komşu ülke Katar'la ilişkilerini daha da geliştirmek istediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ''İki ülke arasındaki anlaşmaların tam olarak uygulanacağını umuyorum.'' dedi.

İslam dünyasında birlik fikrine dikkat çeken Pezeşkiyan, ''En büyük dileğimiz Müslüman kardeşlerimizle samimi ilişkiler kurmaktır. İslam ülkelerinin ve Müslümanların barış içinde bir arada yaşayabileceğini tüm dünyaya gösterebiliriz.'' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca Katar Emiri'ni İran'ı ziyaret etmeye davet etti.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı da ülkesinin İran'la ilişkileri geliştirmek istediğini ifade ederek, ''Planlarımıza göre Katar Emiri'nin önümüzdeki yılın başlarında İran'ı ziyaret etmesini umuyoruz.'' diye konuştu.