BM sözcüsü İran ile UAEA arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephen Dujarric, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi'nin, İran'ın Uranyum rezervlerinin yüzde 20 ve yüzde 60 oranında arttığına ilişkin bir soruya "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin bu raporla görüştüğünü sanmıyorum. Ajans BM'den bağımsız olarak çalışmaktadır"yanıtını verdi.

Dujarric ayrıca "Bizim için açık olan şey, İran'ın Ajans ile tam işbirliği içinde olması ve taahhütlerine bağlı kalmasının önemli olduğudur" dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi geçen hafta İran'ı ziyaret etmişti.

Grossi, ''16 Kasım 2024'te Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran’ın Fordo Tesisi'nde yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyum stoklarındaki artışı durdurmaya yönelik ön tedbirleri uygulamaya başladığını doğruladı. Bu konuda Ajans ile İran arasındaki temasların devam etmesi bekleniyor.'' demişti.