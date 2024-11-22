Hollanda Netanyahu'yu bu ülkeye geldiğinde tutuklayacağını söyledi

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, UCM'nin Netanyahu için çıkardığı tutuklama emrine saygı duyduklarını belirtti.

Netanyahu'nun Hollanda'ya geldiğinde tutuklanacağını ifade eden Veldkamp, "Hollanda, Netanyahu ile artık zorunlu olmayan temaslar kurmayacak. Hollanda'nın UCM'nin Roma Statüsü'ne uyması mecburidir." dedi.

Ne olmuştu?

Uluslararası Ceza Mahkemesi, (ICC) Gazze'de savaş suçu ı̇şledı̇klerı̇ gerekçesiyle İsrail rejimi başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savaş bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Mahkeme, Netanyahu ve Gallant'ın suç işledı̇ğı̇ne inanmak Iiçı̇n "makul gerekçeler" Olduğunu Söyledı̇ ('Reddeder' Kelı̇mesı̇nı̇n Fazlalığı Sı̇lı̇nı̇r, 'Makul' Kelı̇mesı̇nı̇n Yazılışı Düzeltı̇lı̇r)

Mahkeme, bu tutuklama kararlarının açıklanmasının mağdurların ve aı̇lelerı̇nı̇n menfaatı̇ne olduğunu ifade etti.