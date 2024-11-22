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22 Kas 2024 15:20

ABD'nin Londra Büyükelçiliği yakınlarında şüpheli paket patlatıldı

ABD'nin Londra Büyükelçiliği yakınlarında şüpheli paket patlatıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki ABD Büyükelçiliği'nin yakınlarında tespit edilen şüpheli paket, polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

REUTERS'da yer alan habere göre İngiltere'nin başkent Londra'daki ABD Büyükelçiliği'nin yakınlarında şüpheli bir paket bulunması üzerine olay yeri polis kordonuna alındı. Yetkililer, başkentin güneyindeki büyükelçilik yakınlarındaki paketin kontrollü şekilde patlatıldığını açıkladı.

Daha önce Londra'nın merkezindeki Mayfair'de bulunan ABD Büyükelçiliği, 2018'de güvenlik gerekçeleriyle Nine Elms'teki 12 katlı binaya taşınmıştı. ABD'nin Londra Büyükelçiliği yaşanan son olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, polisin 'büyük bir ihtiyat' göstererek binanın yakınlarındaki yolu kapattığı bilgisini verdi. 

News ID 1921979

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