Şehit Nasrullah'ın defin mersiminin zamanı yakında açıklanacak

Lübnan Meclisi Milletvekili İbrahim El Musevi, ateşkes nedeniyle tüm grupları tebrik ederken, Şehit Seyyid Hasan Nasrullah'ın cenazesinin defnedilmesi için doğru zamanın yakında açıklanacağını söyledi.

Ateşkes ile ilgili de açıklamalarda bulunan Lübnan Milletvekili "Siyonist düşmanın direnişi bitirmek için büyük sloganlar atıyordu ancak ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı. Direniş, yerleşimcilerin işgal altındaki toprakların kuzeyine dönüşünün ancak dolaylı müzakereler ve ateşkes yoluyla mümkün olabileceğini açıklamıştı." dedi.

ABD ile Siyonist rejim arasındaki herhangi bir anlaşmanın Lübnan'la hiçbir ilgisinin olmadığını vurgulayan El Musevi, "Müzakereler dolaylı olarak yürütüldü, uygulanan anlaşmanın BM'nin 1701 sayılı Kararı olduğunu vurguluyoruz" şeklinde konuştu.