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26 Kas 2024 21:49

Tel Aviv, Lübnan ile ateşkesi onayladı

Tel Aviv, Lübnan ile ateşkesi onayladı

Arap medyasına göre, Siyonist İsrail'in savaş kabinesi, Lübnan ile ateşkesi onayladı.

Arap medyasına göre, Siyonist İsrail'in savaş kabinesi, Lübnan ile ateşkesi onayladı.

Lübnan'ın El-Cedid televizyonu, olası ateşkesin Türkiye saatiyle 23.00’te ABD ve Fransa'nın yapacağı ortak açıklamayla duyurulacağını paylaşmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan'da ateşkese varılmasına yönelik müzakereler kapsamında geçen hafta Beyrut ve Tel Aviv'i ziyaret etmişti.

Biden'ın Danışmanı Hochstein, 20 Kasım'da Beyrut'ta yaptığı açıklamada ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.

News ID 1922102

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